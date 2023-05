Klubbambassadør om Kane: – Vi skal gjøre alt vi kan for å beholde ham

– Vi vil gjøre alt vi kan for å beholde Harry i Tottenham ut karrieren. Det er det vi håper på, og det er det vi tror kommer til å skje, sier tidligere spiller og klubbambassadør Gary Mabbutt.

Storscoreren har ett år igjen på kontrakten og vært ryktet bort fra klubben til sommeren. Manchester United og Paris Saint-Germain skal være blant de interesserte.

Kane har gått gjennom akademiet i Nord-London og vært Tottenhams viktigste spiller i flere år. 29-åringen har notert seg for 27 nettkjenninger denne sesongen. Bare Erling Braut Haaland har flere.

Målene har Kane scoret for et Tottenham som har hatt en utfordrende sesong. Klubben er for øyeblikket ledet av sin tredje manager siden sesongstart og befinner seg på sjetteplassen i ligaen.