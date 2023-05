Ulovlig pyro ødela banedekket på Vålerengas arena

Det er gitt tillatelse til å bruke pyroteknisk materiale på Vålerengas kamper, men denne gangen gikk noen langt over streken. Brennende fakler havnet ute på kunstgresset fra bortelagets (HamKams) seksjon på tribunen. Deler både innenfor femmeteren og bak det ene målet må skiftes ut.

Ingen i Vålerenga vil derimot gå ut med noen eksakte summer, men fordømmer episoden.

– Kasting av ting ut på banen og knallskudd må vekk og må slås hardt ned på. Jeg er derimot for pyrotekniske effekter under kontrollerte former, sier Vålerenga Fotballs daglige leder Erik Espeseth til NTB.

Vålerenga ser ikke bort fra at man vil gå til politianmeldelse hvis man finner de skyldige.

– Nå vet vi ikke ennå hvem som kastet dette ut på banen, men jeg regner med at vi har bilder av episoden og kan identifisere gjerningsmennene. Vi vil i så fall gå til anmeldelse for skadeverk, sier Espeseth.