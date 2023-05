Strømsgodset endte marerittrekken: – Helt sykt

– Det er helt sykt. Det er så bra jobbet av hele laget. Det har vært noen tunge uker her for alle sammen, men vi har hatt troen og vet hvor gode vi kan være, sa Hanssen etter å ha blitt matchvinner på fotballens nasjonaldag.

Dermed sikret Godset sin første seier siden 1-0 over Aalesund i lagenes utsatte seriestart. Drammenserne fikk også revansjert det forsmedelige 0-5-tapet fra hjemmekampen mot Sandefjord på Marienlyst forrige sesong.

– Vi burde ha scoret flere i dag, men det var en fin festdag på Marienlyst. Dette er bare starten på litt poengsanking for vår del etter et par tøffe bortekamper, sa Godset-trener Jørgen Isnes til TV 2.

43-åringen kom til Godset i sommer, men har fått en tøff start på trenerkarrieren på det høyeste nivået i Norge.

– Det har vært noen tøffe uker, men jeg er fra Groruddalen og er tøff i hodet. Jeg tåler både press og trøkk, og det regnet jeg med at det skulle være. Jeg regnet også med at det ville komme noen tøffe perioder, men jeg nyter stundene på Marienlyst, sa den tidligere KFUM-treneren.

Fortjent seier

Det var heller ikke på noen måte ufortjent at det var vertene som fikk de tre poengene. En knapp halvtime inn i kampen banket Herman Stengel en kanonkule i tverrliggeren, før Jonatan Braut Brunes fikk stang-ut.

Det var derfor ekstra godt for Godset-unionen å kunne slippe jubelen løs etter at Sondre Fosnæss Hanssen headet Godset i ledelsen med sitt første eliteseriemål. Scoringen kom etter et nydelig innlegg fra Lars-Christopher Vilsvik mot bakre stolpe.

– Det er en helt syk følelse å score, men jobben er ikke over ennå, sa Hanssen til TV 2 i pausen.

– Helt nydelig

Målscoreren fikk også godt med ros av sin sjef etter kampen:

– Det er nydelig, det er sånn vi liker det. Han har hatt et tøft fotballår med long covid, så det at han blir matchvinner i dag er jo helt nydelig, sa Isnes.

Godset fortsatte storspillet i 2. omgang, men klarte ikke å få lirket inn et mål til. Det gjorde imidlertid ikke Sandefjord heller, som gikk på sitt annet strake tap. Vertene endte dermed sin forferdelige rekke på fem kamper uten seier, hvor fire av kampene endte i tap.