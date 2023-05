Finne-dobbel da Brann vant på festdagen: – Det gikk inn på meg

Det var god stemning i Brann storstue både før og underveis i 16.-maikampen. Der tok vertene kontroll og slo tilbake etter nederlaget mot Sarpsborg sist runde. Bård Finne ble tomålsscorer.

– Det er kanskje den kuleste kampen man kan spille om man ser bort fra cupfinalen. Akkurat i kampens hete føles det som en vanlig kamp, men jeg merket det før start da vi sang «Nystemten», sa Finne til TV 2.

– Jeg kjente at det gikk inn på meg, fortsatte tomålsscoreren.

Med seieren hopper Brann opp på tredjeplass og har i likhet med Viking på plassen foran åtte poeng opp til serieleder Bodø/Glimt.

Seieren var også perfekt oppladning til cupfinalen mot Lillestrøm som kommer allerede lørdag. Der skal bergenserne forsøke å ta sin første cuptittel siden 2004. De rødkledde har gått til topps seks ganger.

– Middels

Kampen mot Stabæk startet rolig, men tok virkelig fyr etter en halvtime:

* 30. min: Først sendte Finne Brann i ledelsen.

* 35. min: Så utlignet Kasper Høgh for Stabæk.

* 36. min: Bare sekunder senere ble Felix Horn Myhre matchvinner.

Etter pause la Sivert Heltne Nilsen på til 3-1, før Finne scoret på et flott frispark.

– Det er fint. Det er tre poeng. Det er ikke en topp kamp av oss, men det holder til å vinne 4-1 på en helt middels dag, sa Nilsen til TV 2.

– Nå kan vi endelig tenke på det som skal skje lørdag. Det var pining å skulle prøve å fokusere på denne kampen, fortsatte kapteinen.

Tettpakket Finne

Neste seriekamp for Brann er hjemme mot Rosenborg 29. mai. Samme dag spiller Stabæk hjemme mot Vålerenga.

Stabæk ligger på 7.-plass med elleve poeng etter sju kamper.

Det var en tett åpning før Finne sendte Brann til himmels etter en halvtime. Spissen hadde tre spillere rundt seg, men han fikk på nærmest utrolig vis vendt opp og satt ballen i mål.

Fem minutter senere lå ballen i mål på motsatt side. Kevin Kabran slo ballen fremover på banen der Høgh fikk den med seg i høy fart. Han parkerte Brann-stopper Fredrik Pallesen Knudsen før han avsluttet tidlig nede i høyre hjørne.

Bare sekunder etterpå tok Brann ledelsen igjen. Hjemmelaget spilte seg inn i 16-meteren der Herman Geelmuyden bare skulle klarere, men bommet fullstendig. I stedet falt ballen til Myhre, som satte den enkelt i mål.

Etter en drøy time slo Frederik Børsting et flott innlegg som Heltne Nilsen videresendte i mål med et hodestøt. Med et kvarter igjen ble Finne tomålsscorer med et flott frispark som gikk rett i mål.