Solbakken forlenger som norsk landslagssjef i fotball

Nyheten ble sluppet av Norges Fotballforbund mandag formiddag.

– Jeg er takknemlig for tilliten og at NFF ønsker å forlenge kontrakten. Jeg føler vi er på rett vei i utviklingen av laget, spillere og støtteapparat, sier Solbakken i en uttalelse.

Han tok over etter Lars Lagerbäck i desember 2020. Den nye avtalen varer ut 2025, men blir forlenget ytterligere dersom Norge tar seg til omspillsfasen i VM-kvalifiseringen våren 2026.

Solbakken er også landslagssjef hvis laget tar seg til sluttspillet i Canada, USA og Mexico.

– Vi er veldig fornøyde med den jobben Ståle gjør som landslagssjef. Han er en tydelig og samlende leder for laget og støtteapparatet, med en evne til å skape både konkurranse og trygghet i landslagstroppen, sier fotballpresident Lise Klaveness.

– Vi ønsker å forlenge avtalen med Ståle allerede nå, og med det sende et tydelig signal om at han er vår mann i framtiden, legger hun til.

Framgang

Landslaget har vunnet 12 av 24 kamper under Solbakken. De resterende har gitt seks uavgjort og seks tap. Målscoren har vært 39-23.

– Min periode startet med en rotete VM-kvalik med covid, hjemmekamper på bortebane og Qatar-problematikk. Vi så bedre prestasjoner i Nations League og gode prestasjoner i EM-kvaliken nå i mars, der vi dessverre fikk dårlig betalt i form av poeng, påpeker Solbakken og fortsetter:

– Alt i alt har vi hatt en jevn framgang hele veien, og det potensialet jeg ser i både spillere og støtteapparat gjør at jeg har lyst til være med å utvikle norsk fotball videre. Derfor har jeg nå forlenget avtalen med NFF.

Ødegaard begeistret

Martin Ødegaard er som landslagskaptein glad for at sjefen har skrevet under en ny avtale.

– Det er en veldig gledelig nyhet. Spillerne har stor tro på dette prosjektet, på Ståle og støtteapparatet. Han er en tydelig leder som tar oss i riktig retning. Jeg føler vi stadig tar nye steg, og jeg ser allerede fram til kampene som kommer og veien videre med denne gjengen, sier Arsenal-stjernen.

Norges neste kamper er mot Skottland (17/6) og Kypros (20/6) på Ullevaal stadion. Begge er en del av kvalifiseringen til neste års EM-sluttspill i Tyskland.