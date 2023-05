Svak avslutning ødela for Borge i Founders Cup – karrierebeste glapp

Etter 13 spilte hull var hun to slag under par for dagen og seks under totalt. Det plasserte henne på 12.-plass og bare ett slag bak spillerne på delt 7.-plass. Men så ble det dobbeltbogey både på 14. og 16. hull, og i stedet endte hun to slag over par for dagen og to under totalt.

Det sendte henne ned til delt 17.-plass. Bare ett slag bedre ville holdt til delt 13.-plass. Borge har 14.-plass fra LPGA-debuten i mars som bestenotering så langt.

Hadde hun spilt de fem siste hullene på par, ville hun blitt nummer åtte.

Borge fikk dagens første birdie på 2. hull. Det ble bogey på det påfølgende hullet, men hun slo umiddelbart tilbake med en ny birdie på 4. hull. Deretter spilte hun hullene på par inntil hun greide dagens tredje birdie på 12. hull.

De to dobbeltbogeyene ødela en del, men kunne ikke spolere en ny godkjent plassering for 24-åringen som er første norske spiller på LPGA-touren siden Suzann Pettersen la opp.

Sørkoreanske Ko Jin-young vant turneringen for tredje gang på fem år etter omspill med australske Minjee Lee. Begge endte 13 slag under par. Ko innkasserte 4,8 millioner kroner for seieren.

Borge spilte inn vel 400.000 kroner.