O'Sullivan og Magdeburg henger med i gullkampen

Det var en svært viktig seier mot det femteplasserte hjemmelaget.

O'Sullivan bidro med tre mål og to assist for Magdeburg, som hadde sin toppscorer i danske Michael Damgaard. Han scoret ni ganger.

Seieren gjør at Magdeburg har like mange poeng som Kiel, men med en kamp mer spilt. Kiel, med Sander Sagosen, Harald Reinkind og Petter Øverby, har fem kamper igjen, Magdeburg fire.

Füchse Berlin måtte tåle et tungt 30-34-tap for Bergisch søndag og er to poeng bak gullrivalene med like mange spilte kamper som Magdeburg.

Magnus Abelvik Rød scoret to mål på hele sju avslutninger da Flensburg-Handewitt slo Gummersbach 31-26. Flensburg er på fjerdeplass to poeng bak Füchse Berlin.