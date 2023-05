Red Bull-topp gir De Vries «gult kort»: – Må forbedre seg

Hittil kan ikke De Vries' debutsesong i Formel 1 beskrives som annet enn forferdelig. Han står uten poeng etter fem løp. Lagkompis Yuki Tsunoda har heller ikke hatt noen kanonstart, men har vunnet den interne konkurransen i alle løpene denne sesongen og plukket med seg to poeng.

– Ingenting vil skje i løpet av de neste tre løpene. Vi snakket med De Vries, og han er enig med oss: han må forbedre seg. Avstanden til Tsunoda, som gjør en god jobb, er for stor. For å bruke en fotballsjargong: Nyck har fått det gule kortet, men ikke det røde ennå. Hvis han forbedrer seg, vil ikke et førerbytte være et tema, sier Marko til F1 Insider.

Mange har spekulert på om reserveførerne Daniel Ricciardo og Mick Schumacher (Mercedes) vil ta over etter De Vries. Marko avviser begge to som alternativer for Red Bulls andre Formel 1-lag.

– Han er en Mercedes-fører og er ikke med i planene våre, sier Marko om Schumacher før han legger til dette om Ricciardo:

– Hvis vi kommer til det verst tenkelige (å sparke De Vries), vil vi falle tilbake på vår pool av unge talenter. Den handler da om Liam Lawson og Ayumu Iwasa. Ricciardo er ikke et alternativ.

Marko utelukker dermed også Red Bulls norske Formel 2-talent Dennis Hauger, som ligger som nummer seks i sammendraget på det nest høyeste nivået.