Kamp i Toppserien utsatt – Riise hardt ut mot NFF

Utsettelsen ble allerede meldt av Stabæk lørdag kveld. Tidligere på dagen hadde laget satt seg på et fly og tatt seg til Vestlandet, men landet aldri i Haugesund. Dårlig vær og tåke tvang fram en retur til Gardermoen.

Spillerne overnattet på et hotell ved flyplassen, men manglende flykapasitet gjorde at Stabæk så det som umulig å komme seg til Karmøy og bortekampen mot Avaldsnes innen kampstart klokken 15.

Overfor Haugesunds Avis reagerte Avaldsnes' daglig leder Norvald Kaldheim på nyheten med å mene at Stabæk hadde forskuttert og tatt for gitt at Norges Fotballforbund kom til å utsette oppgjøret.

Riise var langt krassere i en melding på Facebook, ifølge lokalavisen.

«NFF og Stabæk visste om tåken vi har hatt de siste dagene. VIF herrer satt på Gardermoen i går med alternativ rute om det skulle skjære seg. Hvorfor har ikke Stabæk kvinner, i samarbeid med NFF, laget alternativ reiserute? De kunne fløyet til Stavanger eller Bergen? De kunne kjørt buss? De gamblet på at flyet skulle lande. Og det ender med at de da får kampen utsatt», skriver Avaldsnes-treneren og legger til:

«Eneste som kommer godt ut av dette, er selvsagt laget fra Østlandet. Som det alltid er. Dessverre er jeg ikke sjokkert over hvordan NFF igjen håndterer dette i kvinnefotballen».

Ny dato for Avaldsnes – Stabæk er ikke satt.