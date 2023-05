Tilleggsminuttet gjorde at Solberg gikk fra å ha et forsprang på 35,5 sekunder, til å være bak briten Gus Greensmith med 25 sekunder foran søndagens fire fartsprøver.

Den norsksvenske 21-åringen var raskest av alle WRC2-biler på de siste prøvene, men det var akkurat ikke nok til å ta hjem seieren på nivå to i rally-VM. Han ble slått med 1,2 sekunder.

Solberg gjorde en såkalt «donut» etter endt kjøring lørdag. Slik snurring med bilen er i strid med regelverket.

– Han ville bare showe og gi publikum underholdning, forklarer pappa Petter Solberg til VG.

– Det var absolutt ingen sikkerhetsrisiko fordi det var inne på rallycrossbanen. Men nei, det er ikke lov, legger han til.

Den tidligere rallyverdensmesteren forteller at man i fjor ville fått en bot for et slikt stunt, men siden er reglene blitt skjerpet. Han synes likevel sønnens tidsstraff var i hardeste laget og spør seg om ikke 10 eller 30 sekunder hadde holdt.

Hovedpersonen selv reagerte slik på straffen i en Twitter-melding søndag morgen: «Denne straffen er for fansen». Han la ved en donut-illustrasjon, et videoklipp av stuntet og skjermdump av WRCs avgjørelse.