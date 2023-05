Ny smell for Milan – tapte også for Spezia

Milan tapte med samme sifre i første kamp mot byrival Inter i CL-semifinalen, og laget har en enorm oppgave i tirsdagens returkamp.

Tapet for nedrykkstruede Spezia gjør at Milan er fire poeng bak fjerdeplasserte Lazio tre serierunder før slutt, og søndag kan Roma komme opp på samme poengsum som Milan.

Milan greide ikke å skape stort i lørdagens bortekamp, og i det 75. minutt slo Spezia til. Kelvin Amian nikket i stolpen etter et hjørnespark, og Przemyslaw Wisniewski satte inn returen. Ti minutter senere doblet Salvatore Esposito ledelsen med et flott frispark.

Mens Milan tapte, fikk Inter ekstra selvtillit foran returkampen med 4-2-seier over Sassuolo. Romelu Lukaku scoret to av målene i en kamp der Kristian Thorstvedt fikk et innhopp for gjestene.

Salernitana vant 1-0 over Atalanta. Erik Botheim spilte fra start, mens Emil Bohinen ble byttet inn rett før Antonio Candreva scoret vinnermålet på overtid.