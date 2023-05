Sagosen og Kiel med nytt steg mot seriegull – Øverby så rødt

Sagosen var Kiels toppscorer sammen med Miha Zarabec. Han hadde også fire assist, mens Reinkind leverte hele seks assist.

Øverby scoret Kiels første mål for kvelden da han reduserte til 1-3. Rett etter pådro han seg rødt kort, før det var spilt fire minutter.

Borteseieren betyr at Kiel er to poeng foran gullrivalene Magdeburg og Füchse Berlin når alle tre har fem seriekamper igjen å spille. De to andre skal i aksjon søndag. Det skal også fjerdeplasserte Flensburg-Handewitt, som er ytterligere fire poeng bak.

Kiel gikk på en hjemmesmell mot Paris Saint-Germain i første kvartfinale i mesterligaen denne uka og må slå kraftig tilbake i onsdagens returkamp om det skal bli deltakelse i finalehelgen i Köln midt i juni.