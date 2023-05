Heat videre i NBA-sluttspillet – sesongen over for Knicks

Jimmy Butler scoret 24 poeng, Bam Adebayo 23 og Max Strus 14. Kyle Lowry sørget for elleve poeng og ni målgivende pasninger for Heat, som så vidt kvalifiserte seg til sluttspillet. De måtte gjennom to utslagskamper for å kare seg videre, og de lå under med seks poeng flere ganger i siste periode i den andre av dem.

Etter fredagens kamp var trener Erik Spoelstra godt fornøyd.

– Det er vanskelig å vinne i denne ligaen, vanskelig å vinne i sluttspillet, og det er virkelig jævla vanskelig å komme seg til semifinalen, sa han.

Jalen Brunson spilte strålende for Knicks. Han noterte seg for 41 poeng etter 14 treff på 22 skudd. Men lagkameratene fikk bare 51 poeng til sammen. Julie Randle scoret 15 poeng etter å ha truffet på tre av fjorten skudd, mens RJ Barrett scoret elleve etter å ha truffet på ett av ti.

Knicks-trener Tom Thibodeau roste Miami etter nederlaget.

– De spilte hardt i serien, og jeg tar av meg hatten for dem. Men, jeg er stolt av guttene våre. Det er alltid skuffelse på slutten av sesongen, og til slutt vil det bare være ett lag som står igjen. Jeg er stolt av hvordan laget har jobbet hele året, sa Thibodeau.

Miami er klare for semifinale for tiende gang totalt og tredje gang på fire år. De er det andre laget som har vært seedet som nummer åtte, til å komme til semifinale, etter Knicks, som gjorde det i 1999.

Motstanderen blir enten Boston Celtics eller Philadelphia, som møtes i en avgjørende kamp sju søndag.