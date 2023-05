Det er forskerne Ola Elfmark, Øyvind Sandbakk og Gertjan Ettema ved NTNU som står bak studien , som baserer seg på erfaringer og tallmateriale fra tidenes første skiflygingsrenn for kvinner i mars.

Trioen har tatt utgangspunkt i argumenter som tidligere er fremført mot at kvinnene bør få slippe til i verdens største skibakker. Konklusjonen og beskjeden til beslutningstakerne i skiidretten er klar.

«Det er på høy tid å legge fra seg gammelt gufs fra fortiden og bygge framtidens skipolitikk på logiske slutninger og vitenskap», skriver Elfmark, Sandbakk og Ettema.

Maren Lundby og kollegene fikk sjansen i Vikersundbakken 17. og 18. mars etter en lang kamp. Slovenske Ema Klinec vant det offisielle rennet etter å ha satt verdensrekord med 226 meter.

Små forskjeller

I rapporten som nå foreligger, henviser de tre forskerne til at det ble gjort 90 hopp av kvinner i løpet av de to dagene i Heggenåsen. Ingen endte med fall eller skumle situasjoner. Hoppingen for menn endte på sin side med flere uheldige episoder.

«Ingenting tydet her på at skiflyging er farligere for kvinner enn menn, heller det motsatte», skriver forskerne.

Videre pekes det på at det tidligere har vært hevdet at kvinnenes prestasjonsnivå er for dårlig til at de bør slippes til i de største bakkene. I forlengelsen av dette har det vært pekt på at kvinnelige hoppere må gis «farlig høy fart på hoppkanten».

Denne påstanden har Elfmark, Sandbakk og Ettema sett nærmere på med utgangspunkt i hastighetsmålinger og lengder i Vikersund.

«Selv om ingen av kvinnene hadde prøvd skiflygning før er forskjellene mellom kjønn små, både i hastighet og hopplengde. Sju hopp var under 100 m hvorav seks fra menn. Den høyeste hastigheten målt blant kvinnene var 103.7 km/h, som er samme hastighet som Marius Lindvik hadde i et hopp da han ble verdensmester i samme bakke i 2022. Ingen mente den gang at hastigheten gjorde det farlig å hoppe.», skriver forskerne.

Ikke større kjønnsforskjell

Undersøkelsene viser også at mannlige og kvinnelige hoppere ikke har større hastighetsforskjell enn i andre bakkestørrelser.

«Hastighetsforskjellene mellom kvinner og menn er relativt like i alle bakkestørrelser. Kvinnene trenger noe større hastighet for å oppnå samme hopplengde. Selv om spredningen i prestasjon er større i skiflygning enn i mindre bakker, er det ikke større kjønnsforskjell», heter det i studien.

Elfmark, Sandbakk og Ettema henviser også til at en tidligere studie av kvinnehoppere fra 2017/18-sesongen konkluderte med at lange hopp og store bakkestørrelser ikke var assosiert med forhøyet skaderisiko.

«Helgen i Vikersund viste at kvinnelige skihoppere presterer godt i skiflygning og har hastigheter på hoppkanten som er godt innenfor det som tidligere er benyttet hos menn. Trolig er den relative kjønnsforskjellen mindre i skiflygning enn i mindre bakker. Kvinner falt og skadet seg mindre enn menn i Vikersund og vi finner ingen argument for at skaderisikoen hos kvinner skal være større i store bakker med lange svev. Likevel kan skiflygning være farlig, for alle, men det har ingenting med kjønn å gjøre», konkluderer forskerne avslutningsvis.

Nylig ble det klart at Maren Lundby og konkurrentene får to verdenscuprenn i skiflyging i Vikersund neste sesong. Det blir en ny historisk begivenhet. Årets renn hadde «kun» FIS-status.