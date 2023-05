Flere av trenerne som jobbet under Ole Gunnar Solskjær (50) i Manchester United har siden fått fart på sine egne trenerkarrierer.

Michael Carrick, som fungerte som assistenttrener for Solskjær, tok over managerrollen for et tamt Middlesbrough i 2022, og er nå klar for kvalifiseringsspill til Premier League.

Kan bli United-trener om han vil

Solskjær holder ikke tilbake på rosen når han snakker om sin tidligere assistenttrener.

– I United så jeg noen ganger Michael snakke med spillerne. Noen av disse var hans tidligere lagkamerater, hvilket ikke er lett, men han hadde en autoritet. Jeg er hundre prosent sikker på at Michael vil bli manager for Manchester United hvis han ønsker det, sier Solskjær til den britiske avisen.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Solskjær fikk snaut tre år i United-jobben. Foto: Dave Thompson / NTB

Åpner om sparkingen

Kristiansunderen åpner også opp om da han selv ble sparket av klubben i hans hjerte.

– Den dagen jeg ble sparket, gikk jeg for å se ham (Michael Carrick journ.anm), og sa: Jeg er ferdig, og de vil at du skal ta over. Jeg sa til ham at jeg ville han skulle gjøre det. Etter ti dager kom Michael bort til meg og sa: «Jeg vil ikke gjøre dette», forteller Solskjær.

I intervjuet Solskjær gjorde da han forlot Manchester United ble nordmannen tydelig preget da han snakket om Carrick.

– Det var da jeg ble skikkelig emosjonell. Vi brukte ikke for mange timer i våre private liv sammen, men jeg hadde stor respekt for ham, sier Solskjær.

Carrick selv har sagt det var en glede å jobbe med Solskjær.

Det var 21. november 2021 Solskjær fikk sparken fra Manchester United etter en lengre periode med svake resultater. Carrick tok over laget midlertidig, før nederlenderen Erik ten Hag ble ansatt.

Solskjær fikk snaut tre år i United-jobben.