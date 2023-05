Avisen skriver at Marco Elsafadi, Elisabeth Faret, Sebastian Henriksen, Ole Jørstad, Sara Stokken Rott og Erik Unaas støtter Al-Samarai.

Visepresidentene Vibecke Sørensen og Sondre Gullord ønsker ikke å oppgi hvem de støtter foran presidentvalget i Bergen første helgen i juni. Det gjør heller ikke Astrid Strandbu eller IOC-representant Kristin Kloster Aasen. Utøverrepresentant Astrid Uhrenholdt Jacobsen har ikke svart VG.

– Norsk idrett trenger ro. Ikke en opprivende valgkamp med flere benkekandidater. Jeg har sittet i Idrettsstyret sammen med Zaineb Al-Samarai i fire år, og jeg vet at det kommer til å fungere godt både overfor styrekollegiet, organisasjonen, myndigheter, mediene og andre sentrale samarbeidspartnere vi trenger for å utvikle den norske idrettsmodellen og våre strategiske mål videre, sier styremedlem Erik Unaas til avisen.

Et flertall på sju i valgkomiteen innstilte på Al-Samarai som idrettspresident, mens tre ville ha Berit Kjøll, som har varslet at hun vil kjempe for gjenvalg.

Det er medlemmene av idrettsstyret samt 75 representanter fra idrettskretsene og 75 representanter fra særforbundene som har stemmerett på idrettstinget.