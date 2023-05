Lakers og Heat med overtak i NBA-sluttspillet

Superstjernen LeBron James og Lakers slo Warriors 104-101 i en thrillerkamp på hjemmebane tirsdag morgen norsk tid.

James noterte 21 poeng, mens hans lagkamerat Anthony Davis markerte seg med 25 poeng og 13 returer for laget som nå er klar favoritt til å avansere til semifinalen.

– Jeg vil ikke si at vi dominerte dem. Jeg synes vi spilte kampen på riktig måte. En ting vi ikke var så gode på i kamp to (100-127-tap), var at vi ikke var kraftfulle nok ved kurvene. Vi tillot dem å presse oss slik at vi havnet på hælene i den kampen. Men vi er veldig gode når vi virkelig går for det, sa James ifølge NBAs nettsted.

Han har mål om å vinne sin andre sluttspilltittel med Lakes og sin femte totalt. Kvartfinalemotstander Warriors har vært i finalen seks av de siste åtte årene og vunnet fire ganger.

– Vi kommer til å slå tilbake. Vi tror sterkt på evnen vår til å gjøre det, sa Warriors største stjerne, Stephen Curry, etter nederlaget i Los Angeles.

Golden State spiller hjemme i femte kamp onsdag.

I Eastern Conference har Miami Heat overtaket med 3-1 etter å ha slått New York Knicks 109-101 på hjemmebane mandag.

Jimmy Butler scoret 27 poeng og hadde ti assists for Heat, som holdt unna i en kamp der det tidvis så ut som Knicks skulle ta dem igjen.

– Det er flott at vi klarte å holde på seieren på hjemmebane. Men vi vet at vi har en oppgave å gjøre i New York, sa trener Erik Spoelstra.