Brunes scoret etter 30 sekunder på banen – Godset med sterkt poeng mot Viking

Brunes ble byttet inn for Jostein Ekeland etter 73 minutter, og han hadde bare vært på banen i 30 sekunder da han satte ballen i mål.

Fetteren til superstjernen Erling Braut Haaland ble lekkert frispilt av Tobias Gulliksen på en overgang, og alene med Viking-keeper Patrik Gunnarsson var han sikker.

– Ja, det er det (et typisk Brunes-mål). Og så har vi jobbet litt med slippet til Gulliksen i siste tredel. Det er viktig at han får i gang målpoengene sine også. Slippet hans er veldig bra, og så er Brauten iskald når han skal være det, sa Godset-trener Jørgen Isnes til TV 2.

Han var imidlertid ikke fornøyd med at seieren glapp på slutten.

– Jeg er skuffet og litt forbannet over måten vi slipper inn det målet på. Vi hadde tre poeng i lomma, og da er det surt. Du må ordentlig ned i kjelleren om du skal ta tre poeng i Stavanger, og vi har litt å gå på både i returløpene og i måten vi forsvarer oss på mot slutten.

Solid bortepoeng

For Godset klarte bare nesten å holde unna. Viking kom hurtig og mannsterkt på en overgang etter 88 minutter, og da fikk Birkir Bjarnason tuppet inn 1-1 ved bakre stolpe.

Det var hans første mål for Viking siden august 2011.

– Det er ganske lenge siden, men det er godt å få et mål for laget og ta det poenget. Vi skulle gjerne hatt tre. Vi skal ha mer ball og styre spillet mer på hjemmebane, sa Bjarnason.

Godset-poeng borte mot Viking er sterkt, og seieren stopper drammensernes tapsrekke på tre kamper. Keeper Viljar Myhra skal ha sin del av æren gjennom en rekke kvalifiserte redninger.

Godset var levnet små poengsjanser i den tøffe bortekampen. I starten så det også ut som det skulle bli en tung dag for gjestene da Viking gikk aggressivt til verks og presset dem hardt.

Harald Nilsen Tangen var et uromoment offensivt for Viking, og han kom til lagets to første store sjanser. Godset-keeper Myhra avverget med en god redning etter fem minutter, mens han fikk fanget ballen da Tangen prøvde å runde ham fem minutter senere.

Vertene åpnet best

De første 20 minuttene hadde hjemmelaget fullstendig grep om kampen, mens Godset måtte satse på overganger. Senere i omgangen skulle det snu, og drammenserne fullførte på en god måte inn mot pause, uten at det ble scoringer til noen av lagene.

Viking-spiss Lars-Jørgen Salvesen var nær et «takk for sist» til gamle lagkamerater kort til etter sidebytte. Han satte ballen i mål via stolpen, men ble avvinket for offside.

Tangen skulle få en tredje sjanse til å gjøre 1-0 etter 67 minutter, men Myhra stoppet både hans gode skuddforsøk og en farlig heading på den påfølgende corneren.

Salvesen fikk derimot målpoeng da han slo innlegget som Bjarnason scoret på. Viking sikret et viktig poeng og ligger på 5.-plass på tabellen med åtte poeng.

Godset er fortsatt på nedrykksplass med fire poeng.