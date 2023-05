Mage vant Kentucky Derby – flere hester døde gjennom uka

Galoppløpet foregikk på Churchill Downs i Louisville.

Mage vant løpet med en lengde foran hesten Two Phil`s, mens Angel of Empire endte på tredjeplass, skrive New York Times.

Det har vært knyttet mye drama til årets løp, ettersom sju hester mistet livet under opptakten. Natt til søndag mistet ytterligere to hester livet. Disse forsvant under løpet og døde senere, skriver avisa.

Selskapet som driver derbyet har suspendert hestetreneren Saffie Joseph Jr. på ubestemt tid, etter at det de kaller ti «høyt uvanlige» hestedødsfall, skriver CNN.

– Sikkerheten til våre hester og menneskelige idrettsutøvere og integriteten til sporten vår, er vår høyeste prioritet. Vi føler at disse tiltakene er vår plikt og vårt ansvar, sier Bill Mudd, president og driftssjef for selskapet i en uttalelse.

Selv sier Joseph at han ikke vet hvorfor dødsfallene har skjedd, og at det gjør ham urolig.

– Folk som ikke kommer til banen ser ikke den lidenskapelige omsorgen til disse hestene.