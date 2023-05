Åpenhjertig Klopp: – Vi kom oss gjennom krisen

Forrige sesong jaktet Liverpool trofeer på rekke og rad. I inneværende sesong ble det raskt klart at mange av dem var utenfor rekkevidde.

Mannskapet til Jürgen Klopp havnet tidlig på etterskudd i Premier League, og slet periodevis så mye at det ble stilt spørsmål rundt managerens rolle. Den siste tiden har mye snudd.

En solid seiersrekke har sørget for at håpet om en topp fire-plassering i ligaen ikke er helt over fire serieomganger før slutt.

– Det har vært en veldig vanskelig sesong for oss, det er sannheten, sier Klopp til Sky Sports.

– Måten du oppfører deg og håndterer en krise definerer hva du vil være etter krisen. Jeg synes vi kom oss greit gjennom den, det har ikke vært gnisninger mellom meg og spillerne eller klubben. Ingenting. Vi visste at vi var ansvarlige for den, men vi måtte løse den sammen, fortsetter han.

Klopp innrømmer at han trolig ville ha fått sparken i andre klubber.

– Den største forskjellen er at i mange andre klubber ville manageren ha blitt sendt på dør. Det er ikke kult, men på den annen side trenger du da ikke stå i det så lenge, smiler tyskeren.

Managerstjernen tror hans rolige væremåte på treningsfeltet og i garderoben har vært en del av løsningen.

– Jeg gjør selvfølgelig feil, det er åpenbart. I fotball vet jeg stort sett etter 90 minutter om oppstillingen min var riktig, om avgjørelsene jeg tok var de rette. Alle vet egentlig det etter 90 minutter, men forskjellen er at folk ikke vet årsakene til at jeg tok avgjørelsene mine. Så lenge jeg har det bra med dem selv, er det helt greit, sier Klopp.

Liverpool er på femteplass i Premier League foran lørdagens møte med Brentford. Fire poeng skiller opp til Manchester United på plassen foran.