Manchester United tapte for Brighton etter VAR-drama – Mac Allister matchvinner på overtid

Ballen traff hånden til Luke Shaw i 16-meteren fem minutter på overtid. Hoveddommer benyttet seg av VAR før han dømte straffespark. Det satte Alexis Mac Allister i mål.

Brighton tapte for United i straffesparkkonkurranse i FA-cupens semifinale, men torsdag fikk laget sin revansj.

– Det finnes en fotballgud. Vi fortjente å vinne semifinalen, men tapte på straffer. I dag vant vi på straffe. I begge kamper spilte vi bedre enn United, sa Brighton-manager Roberto De Zerbi til Sky Sports.

– Det var akkurat som kampen på Wembley, ærlig talt. Vi gjorde alt som skulle til for å vinne, men vi greide ikke å score på sjansene våre, sa Mac Allister til kanalen.

– Selvsagt var jeg litt nervøs da jeg skulle skyte, men jeg er alltid glad for muligheter til å score.

Shaw medga at VAR-avgjørelsen var korrekt.

– Min feil

– Det var det siste som skjedde i kampen. Jeg fikk en liten dytt, men hånden min skulle ikke være der oppe. Jeg medgir det og tar det på hakespissen. Det kostet oss ett poeng, sa han til Sky Sports.

– Problemet var at vi ikke scoret på sjansene. Vi hadde gode nok muligheter. Men topp-fire-plasseringen er fortsatt i våre hender.

Brighton klatret til 6.-plass med 55 poeng. Det er fire poeng opp til Liverpool på plassen over, men Brighton har to kamper mindre spilt. Manchester United er på 4.-plass med 63 poeng, to bak Newcastle på 3.-plass. Ned til Liverpool skiller fire poeng.

Muligheter

Allerede etter litt over minuttet vant United ballen på vertenes halvdel og kombinerte seg framover i banen. Antonys avslutning gikk imidlertid like til side for mål.

To minutter senere brøt Kaoru Mitoma ballen utenfor Uniteds 16-meter og kom alene med keeper, men David de Gea stanset skuddet med hodet.

Det bølget fram og tilbake for begge lag før pause. Mitoma og Marcus Rashford var stadig et uromoment ute på venstresiden til Brighton, men klarte aldri å omsette sjanser i mål.

Det gjenstår fem kamper av PL-sesongen for Manchester United, mens Brighton har seks ligakamper igjen. West Ham på bortebane er neste motstander for «de røde djevlene», mens Brighton får besøk av nedrykkstruede Everton.