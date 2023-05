Seriegullet i boks for Napoli – Osimhen sikret 1-1 mot Udinese

Den har vært forberedt i lang tid, og den kommer til å bli livlig og vare lenge. Fyrverkeri lyste opp himmelen over Napoli etter kampslutt i Udine, og folk strømmet ut i gatene.

Sammen med sine klubbkamerater har Leo Østigård, som har vært på banen i fem seriekamper og på benken i de øvrige 28, skaffet seg evig heltestatus i den søritalienske storbyen. Den største helten torsdag var storscoreren Victor Osimhen, som med sitt 22. seriemål for sesongen sikret poenget som gjorde laget til mester.

– Dere har alltid fortalt meg at dere bare ønsket å vinne, og nå har vi vunnet sammen, sa klubbeier Aurelio De Laurentiis henvendt til fansen hjemme i Napoli etter at tittelen var sikret.

– Dette er kulminasjonen av 33 års ventetid, men også starten på neste steg.

Napoli har det meste av sesongen vært knusende overlegen, og det har bare vært et tidsspørsmål når tilhengerne skulle få feire det første seriegullet siden Diego Maradona var lagets stjerne. Den siste tiden har blåtrøyene virket slitne, og laget greide ikke å avgjøre på hjemmebane mot Salernitana sist helg. En stund så det ut som festen måtte utsettes igjen.

11.000 Napoli-tilhengere hadde tatt turen til Udine nordøst i Italia, og 50.000 andre fylte Estádio Diego Maradona i hjembyen for å følge kampen på storskjerm. Etter en frisk Napoli-åpning fikk de se Udinese ta ledelsen og holde den til pause uten store problemer.

I det 13. minutt fikk Sandi Lovric ballen fra Iyenoma Udogie, hadde rom til å legge den over på høyrefoten og skjøt i lengste kryss.

Kastet maska

Napoli-tilhengerne begynte å få bange anelser, men i det 52. minutt kunne de puste ut og juble. Etter et hjørnespark fra høyre havnet ballen hos André-Frank Anguissa, som slo den skrått ut gjennom feltet. Fra 16-meterstreken sendte Khvicha Kvaratskhelia av gårde et skudd som keeper Marco Silvestri måtte gi retur på, og Victor Osimhen banket den i mål.

Superspissen feiret sitt 22. seriemål for sesongen ved å rive av seg beskyttelsesmasken han bærer etter et brudd i øyehulen og storme bort til fansen. Der havnet han fort innerst i en jubelklynge.

Napoli skapte sjanser nok til å ta sin niende strake borteseier i Serie A, men trengte bare det ene poenget for å være seriemester allerede fem serierunder før slutt.

Stormet banen

Napoli-fansen stormet banen etter sluttsignalet og feiret med spillerne, til misnøye fra Udinese-tilhengere. Midt i havet av glade Napoli-fans var Luciano Spalletti, som får mye av æren for lagets suksess. 64-åringen ble torsdag den eldste trener som har vunnet Serie A.

– Å se napolitanere så lykkelige fyller også meg med den samme gleden, sa en tydelig beveget Spalletti til DAZN.

– De vil se tilbake på dette øyeblikket når livet blir vanskelig. De har all rett til å feire på denne måten. Vissheten om at vi har gitt dem dette øyeblikket gjør meg litt mer avslappet, la han til.

Etter år med dominans for de norditalienske klubbene er «Lo Scudetto» tilbake i Napoli for første gang siden Maradonas tid.

Selvfølelse

Argentineren spilte for Napoli i sju sesonger og førte klubben til dens to første og inntil onsdag eneste italienske seriemesterskap i 1987 og 1990. Klubben vant også cupen i 1987 og Uefa-cupen i 1989. Det gjorde veldig mye for selvfølelsen til folk i Napoli, som har vært vant til hets og hån fra nord.

Tittelen i 1990 var forrige gang en klubb sør for Roma vant Serie A, og intet lag sør for de norditalienske storbyene Milano og Torino hadde vunnet serien siden Roma gjorde det i 2001.

Søndag går Napoli på banen som seriemestere for å møte Fiorentina på egen stadion. De kan vente seg litt av en hyllest.