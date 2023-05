Chelsea-eieren om krisen: – Vi vil finne ut av det

I mai i fjor kjøpte et amerikanske konsortium Chelsea etter nesten to tiår med Roman Abramovitsj som eier. Siden har pengene sittet svært løst, og ingen i fotballen har det siste året brukt mer på spillerkjøp enn London-klubben.

Likevel styrer Chelsea mot sin dårligste sesong i Premier League-æraen (oppstart i 1992). Laget står med seks strake tap i ulike turneringer og har kun vunnet fire av sine 24 siste ligakamper. Blåtrøyene ligger på 12.-plass med skrale 39 poeng.

Det er drøy kost for supportere som har vært vant til å feire trofeer. Så sent som for to år siden ble det Chelsea-triumf i Champions League.

– Fansen er kravstore og vil vinne. Det forstår vi, for vi vil også vinne. Vi ser på dette som et langtidsprosjekt og har forpliktet oss til det. Vi er overbevist om at vi vil finne ut av det, sa medeier Todd Boehly på en konferanse i Los Angeles onsdag.

49-åringen har vært ansiktet utad for Chelseas nye eierskap. Han mener investeringen på sikt vil se bra ut.

– Vi er i den beste ligaen i verden og spiller i den beste byen i verden, argumenterte Boehly.