PSG ut mot sine egne – fans samlet seg utenfor Neymars hjem og ba ham forlate klubben

Onsdag ble PSG-fans filmet utenfor klubbens hovedkvarter mens de sang om at styret må trekke seg. Senere viste flere klipp en forsamling utenfor hjemmet til Neymar, der de i allsang ba brasilianeren om å forlate klubben.

Episoden ble ikke godt mottok blant PSG-toppene.

«Paris Saint-Germain fordømmer på det sterkeste de utålelige og fornærmende handlingene til en liten gruppe individer som fant sted onsdag», står det i en pressemelding.

«Uansett meningsforskjeller er det ingenting som rettferdiggjør slike handlinger. Klubben gir sin fulle støtte til sine spillere, sine ansatte og alle de som er målrettet for en slik skammelig oppførsel», heter det videre.

Det har vært en uke fylt med tumulter for PSG. Sist helg ble det nytt tap i Ligue 1, og i midtuken ble det rapportert at Lionel Messi er blitt suspendert etter en reise til Saudi-Arabia.

Messi skal også ha vært et mål for supporterne som sang at VM-vinneren må forlate klubben. Det er også blitt buet på argentineren i PSGs siste hjemmekamper.

Rapporter tyder på at Messi vil forlate Parc des Princes i sommer etter to sesonger i Paris.