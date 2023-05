Golfstjerner sa opp medlemskap – utelukket fra Ryder Cup

Utmeldingen skjer en måned etter at europatourledelsen vant en juridisk kamp mot tolv spillere som i fjor deltok i den saudifinansierte golftouren LIV uten tillatelse. Seieren ga den rett i å kunne utestenge og bøtelegge utbrytere.

Garcia, Poulter, Westwood og Bland har svart med å si opp sine medlemskap på europatouren. Det gjør at de ikke får representere Europa i lagturneringen Ryder Cup til høsten.

– Vi vil gjerne takke de fire spillerne for sine bidrag på touren, og da særlig Sergio, Ian og Lee for sine betydelige roller de har hatt i Europas suksess i Ryder Cup over mange år, står det i en uttalelse fra europatouren.

– Oppsigelsen av deres medlemskap er, i likhet med sanksjonene mot dem, en konsekvens av deres egne handlinger, står det videre.

Ryder Cup er en duell mellom Europa og USA. Konkurransen spilles annethvert år, og i september skal det i utkanten av Roma i Italia igjen spilles om lagtittelen.

Garcia er den spilleren som har scoret flest poeng i turneringen, mens Westwood har spilt flest kamper og vært del av sju vinnerlag.