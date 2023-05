Opptur for Eintracht Frankfurt – slet seg til cupfinale

Fjorårets europaligavinner er uten seier i sine ni siste kamper i tysk Bundesliga. Laget er midt på tabellen, og cupfinalen er den beste sjansen til europacupspill neste sesong.

Nedrykkstruede Stuttgart tok ledelsen ved Tiago Tomas i det 19. minutt, men Evan Ndicka utlignet tidlig i 2. omgang. Fire minutter senere scoret Deichi Kamada ledermålet, og Randal Kolo Muani økte ledelsen fra straffemerket.

Enzo Millot tente et nytt håp for Stuttgart med et skudd som endret retning i det 83. minutt, men rett etter ble lagkameraten Borna Sosa utvist med to gule kort.

På overtid sjekket VAR en mulig hands på gjestenes Aurelio Buta i straffefeltet, men Eintracht-spillerne og deres tilhengere kunne puste lettet ut.

I finalen venter tittelforsvarer RB Leipzig, som slo Freiburg 5-1 på bortebane tirsdag. Leipzig er i sin tredje strake finale og den fjerde på fem år. Frankfurt vant cupen for femte gang i 2018.

Norges landslagskeeper Ørjan Nyland er Leipzigs reservekeeper. Han har spilt en kamp i årets cupturnering.