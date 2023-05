Toppscorer Sævik måtte av med skade – håper å rekke RBK-kampen

4-1-seieren over LSK ga Vålerenga revansj etter mandagens derby på herresiden der de gulkledde stakk av med 4-3-seier på overtid.

Et skår i gleden for Oslo-laget var Sæviks skade. Et snaut kvarter etter hvilen fikk hun en vridning i foten og skrek i smerter.

– Det er ikke bilder vi liker å se, sa NRKs ekspertkommentator Carl-Erik Thorp da Sævik måtte ha hjelp av banen.

Hovedpersonen var fattet etter kampen. Hun sa at hun håper å rekke kampen mot serietoer Rosenborg søndag.

– Ganske vondt

– Jeg har ikke kjent helt etter ennå, men det var ganske vondt, sa 27-åringen til NRK med en ispose rundt ankelen.

– Jeg håper det bare er et litt kraftig overtråkk, la hun til.

Vålerenga, med Sævik og Olaug Tvedten i spissen, leder Toppserien med 19 poeng og hele 27 scoringer etter de sju første kampene. Rosenborg har scoret nest flest mål med tolv.

Vålerenga har ikke scoret færre enn tre mål i noen av sine kamper denne sesongen. Sævik står med sju nettkjenninger, og Tvedten har fem.

Ydmykelse

På banen onsdag kveld var det ingen tvil hvor alle poengene skulle havne. Sævik frigjorde seg på bakre stolpe og satte inn 1-0 før fem minutter var spilt.

Tvedten befestet sin 2.-plass på toppscorerlisten med sesongens femte mål. En av Vålerengas formspillere la ballen til rette og doblet ledelsen på volley etter en drøy halvtime.

I 2. omgang ble kampen punktert i løpet av det første kvarteret. Sævik hamret inn 3-0 med et skudd helt inne i det venstre hjørnet etter en flott pasning fra Janni Thomsen etter 50 minutter. Ti minutter senere headet Stine Brekken inn 4-0 etter en time og gjorde ydmykelsen komplett for LSK, som fikk et trøstemål på tampen.