Rosenborg utspilt av Brann: – Vi har dårlig tid nå

Brann slo Rosenborg 2-0 og tok sin tredje seier på de fem siste møtene i Eliteserien mellom lagene på Lerkendal.

Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen scoret sitt tredje mål for sesongen og sørget for at det kun er Bodø/Glimt som er foran det nyopprykkede laget på tabellen. Deretter fikk hans lagkamerat Bård Finne beholde tittelen som klubbens mestscorende da han satte inn 2-0 etter 77 minutter.

– Sjokkerende tafatt av Rosenborg

– Tre poeng på Lerkendal er en av de beste følelsene du kan ha, sa Nilsen til TV 2 etter triumfen.

Rosenborg har fått mye kritikk for sitt offensive spill til nå i sesongen. Til tross for at laget er i bunnen av avslutningsstatistikken, har de hvitkledde med et solid forsvar tatt seks poeng.

Det var ikke tilfelle da Nilsen headet inn 1-0 etter 22 minutter. Han fikk gå opp helt alene og stusse inn frisparket fra Mathias Rasmussen.

– Her får han bare spasere inn på fem meter, sa TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

– Sjokkerende tafatt av Rosenborg i egen boks, la han til.

– Dårlig tid

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal var av samme oppfatning.

– Svakt. Det er én mot fire-fem som løper imellom der. Det er viktig i sånne kamper der det står og vipper litt. Brann er utrolig ballsikre, så du kommer på hæla når du slipper inn det målet der, sa Rekdal til TV 2.

– Så er det mange andre ting som må bli bedre. Det er vi for så vidt klar over. Det er ikke noe nytt for oss at det er en del områder vi må forbedre oss fort på, sa Rekdal.

Rosenborg vant serieåpningen mot Viking (1-0) og har siden spilt tre ganger uavgjort før tapet mot Brann.

– Vi har dårlig tid nå med tre uavgjort og et tap. Det er det ikke tvil om, sa RBK-sjefen.

Gule kort

RBK startet best, men den eneste uttellingen var to gule kort. Agon Sadiku fikk en god sjanse etter ti minutter, men bommet totalt med sin heading.

Senere kom to nye gule kort. Tre av fem i RBK-forsvaret hadde med det en advarsel før 2. omgang. To av kortene kom etter overspilling, ifølge dommer Espen Eskås.

Rosenborg er laget i Eliteserien med flest gule kort (16) til nå denne sesongen.

Offensivt er Rosenborg helt i bunnen når det gjelder antall avslutninger med et snitt på 4,4 per kamp, ifølge NTBs statistikk. Branns sisteskanse Mathias Dyngeland hadde ikke en altfor travel dag på jobb på Lerkendal.

Bård Finne var aktiv og kom til mange avslutninger før pause, men André Hansen gjorde flere gode redninger.

Endelig for Finne



Rekdal gjorde to bytter i pausen, men hjemmelaget maktet ikke å legge ordentlig press på Brann.

Ole Didrik Blomberg kunne gjort veien mot tre poeng til Brann enda enklere etter 63 minutter. Han ble spilt alene gjennom, men skjøt over en utrusende Hansen.

De rødkledde styrte spillet mot slutten, og omsider fikk Finne betalt. Han forsøkte først å finne sin rekkekamerat, men fikk ballen tilbake av Sam Rogers og tuppet ballen forbi Hansen. Det var Finnes fjerde scoring for sesongen.

Minuttet før full tid trodde Lerkendal at sesongens første mål fra en Rosenborg-spiss hadde kommet, men scoringen til Ísak Thorvaldsson ble annullert for offside etter en VAR-sjekk.

Brann tar imot Sandefjord i Bergen til mandag. Rosenborg får Vålerenga på besøk lørdag.