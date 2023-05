Emil Iversen sa nei til privatlag

Det er Adresseavisen som melder dette. Emil Iversen ble vraket fra langrennslaget etter sesongen som ble avsluttet i mars. Han fikk ikke tilbud om en plass på det nye landslaget som ble presentert i slutten av april.

– Emil har hatt dialog med Active Brands (Team Aker Dæhlie) og informert at han ønsket å satse på egen hånd, sier daglig leder Knut Nystad i Team Aker Dæhlie.

– Hadde han et konkret tilbud fra dere, eller var det kun en dialog?

– En dialog med tilbud om plass på laget, men ikke noe detaljert tilbud utover det.

31 år gamle Iversen fra Meråker har vært igjennom to trøblete sesonger der lite har klaffet for ham, men har signalisert at han ønsker å satse fram mot VM i Trondheim i 2025.