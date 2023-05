Nyland kan bli tysk cupmester – RB Leipzig til finale etter storspill

I det ble aldri spenning i repriseduellen av fjorårets finale. RB Leipzig dundret på og ledet 4-0 til pause. De to første målene kom i det 13. og 14. minutt.

Dani Olmo og Benjamin Henrichs sørget for sjokkstarten, mens Dominik Szoboszlai og Christopher Nkunku knuste Freiburgs håp om et comeback.

Gjestene måtte spille over en halvtime med ti mann. Josko Gvardiol satte i nødbremsen og fikk rødt kort for å rive ned en motspiller på vei mot mål. Manøveren gjør at han mister finalen 3. juni.

Michael Gregoritsch reduserte med et kvarter igjen, men Freiburg kom aldri nærmere. På tampen økte i stedet Szoboszlai til 5-1 fra straffemerket.

Øran Nyland var som vanlig keeperreserve på RB Leipzig-benken. Han har spilt én kamp i cupen siden han kom til tittelforsvareren i oktober i fjor.

I finalen venter enten Stuttgart eller Eintracht Frankfurt. De møtes til dyst onsdag.