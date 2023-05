FA bekreftet tirsdag kveld at det er i satt i gang en disiplinær prosess mot Klopp. Det skjer to dager etter at tyskeren kom med kontroversielle uttalelser om dommer Paul Tierney.

Liverpool-sjefen var lite imponert over kamplederen etter en dramatisk overtidsseier på Anfield. Han sa blant annet at han ikke vet «hva den mannen har mot oss».

Mange tolket det som et signal fra Klopp om at Tierney ikke er upartisk når han dømmer Liverpool.

Aggressiv feiring

I anklagene fra FA blir Klopp beskyldt for å ha tvilt eller stilt spørsmål ved dommerens integritet. Det står også at han med sin oppførsel kan ha skadet fotballens omdømme.

Klopp feiret aggressivt foran fjerdedommeren da Diogo Jota scoret langt inne i overtiden. Tyskeren pådro seg en lårstrekk i samme situasjon og fikk gult kort for opptrinnet

I etterkant hevdet Klopp at Tierney hadde sagt ting som var uakseptabelt. Det ble raskt benektet på det sterkeste av den engelske dommerforeningen.

Innrømmer feil

En eventuell straffereaksjon vil ikke overraske Klopp. Tirsdag erkjente han feil i måten han taklet eget følelsesregister på.

– Dessverre var jeg fortsatt sint, og det ledet til måten jeg feiret på. Jeg sa ikke noe galt, forklarte Liverpool-manageren og la til:

– Jeg prøvde å roe meg ned (etter kampen), men det gikk ikke skikkelig. Så gikk jeg til intervjuene. Der sa jeg det jeg sa.

Klopp fortalte videre at Liverpool og Tierney har en forhistorie med avgjørelser i tidligere kamper, men avviste at han mente å rokke ved dommerstandens integritet.

FA ber Klopp svare på anklagene innen fredag.