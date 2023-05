Riise om historisk trekning: – Det er en tøff gruppe

Det ble klart under trekningen til Det europeiske fotballforbundet (Uefa) i sveitsiske Nyon tirsdag.

– Det er en tøff gruppe, slår landslagssjef Hege Riise fast overfor NTB.

Den rutinerte landslagssjefen Hervé Renard har tatt over Frankrike som ligger an til å bli den hardeste nøtten i gruppespillet.

– De har vi møtt nå og kjenner godt til, men ikke med ny trener. Det blir spennende, men vi har et godt bilde av hva vi møter, sier Riise.

Norge har en lang rekke møter med Frankrike opp gjennom fotballhistorien. Så sent som i februar i år endte det 0-0 da lagene møttes i en privatlandskamp i franske Angers. På tampen av fjoråret ble Hege Riises norske mannskap slått knepent 2-1 i Alicante.

Seks tidligere møter

Norge har møtt Østerrike seks ganger tidligere. De kampene har endt med fire seirer, én uavgjort og ett tap. Tapet kom i fjorårets EM-sluttspill i England, der Norge ble slått ut av østerrikerne med 1-0.

– De gjorde et godt EM og har mange spillere som spiller ute, sier Riise om motstanderen.

Portugal har Norge møtt seks ganger tidligere. Fire ganger har Norge gått seirende ut, mens de to øvrige endte med portugisisk seier. I fjor møttes lagene to ganger. Først ble det portugisisk 2-0-seier i en privatlandskamp, før det ble omvendte sifre i Algarve noen dager senere.

– Det er en kommende nasjon hvor det satses mer og mer, sier Riise.

Starter i september

Norge var på seedingsnivå to i A-divisjonen og kunne dermed ikke trekke Spania, Nederland og Danmark.

De åtte beste nasjonene i A-divisjonen i kvalifiseringen går til EM-sluttspillet i 2025.

De fire vinnerne av A-divisjonen møtes i et sluttspill. Nasjonsligaen vil hvert fjerde år også ha betydning for hvilke tre land fra Europa som får delta i OL. Den første utgaven av turneringen avgjør hvilke to nasjoner, ved siden av OL-arrangør Frankrike, som får delta i sommerlekene i 2024.

– Vi må uansett vinna pulja om vi skal komme noe videre. Vi må bare gå inn med alt vi har, sier Riise.

De to første kampene spilles i perioden 20. til 26. september. Før det skal Hege Riises utvalgte spille VM i Australia og New Zealand. Mesterskapet varer fra 20. juli til 20. august.

Samtlige grupper i nasjonsligaen:

A1: England, Nederland, Belgia, Skottland

A2: Frankrike, Norge, Østerrike, Portugal

A3: Tyskland, Danmark, Island, Wales

A4: Sverige, Spania, Italia,

B1: Irland, Nord-Irland, Ungarn, Albania

B2: Finland, Romania, Slovakia, Kroatia

B3: Polen, Serbia, Ukraina, Hellas.

B4: Tsjekkia, Slovenia, Bosnia-Hercegovina, Belarus

C1: Malta, Moldova, Latvia, Andorra

C2: Tyrkia, Luxembourg, Litauen, Georgia

C3: Aserbajdsjan, Montenegro, Kypros, Færøyene

C4: Israel, Estland, Kasakhstan, Armenia

C5: Nord-Makedonia, Kosovo, Bulgaria.