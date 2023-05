Serena Williams venter barn nummer to

41-åringen bekreftet graviditeten da hun ankom den stjernespekkede Met-gallaen i New York mandag sammen med ektemannen Alexis Ohanian. Til de frammøtte journalistene opplyste hun at det «er tre av oss» på den røde løperen.

Fra før har paret datteren Olympia, født i 2017.

Serena Williams er en god venn av Anna Wintour, Vouge-redaktøren som sitter i styret for Met-gallaen, og er ofte å se på det årlige arrangementet.

Det var i et intervju med nettopp Vouge at tennislegenden i fjor høst avslørte at hun kom til å spille sin siste tennisturnering i US Open senere samme år. Hun sa at hun ikke likte ordene «legge opp».

– Det føles umoderne. Jeg har tenkt på dette som en overgang … Kanskje det beste ordet for å beskrive hva som nå skal skje, er «utvikling». Jeg beveger meg bort fra tennis og til andre ting som er viktige for meg, fortalte hun til bladet.

Williams har tatt 23 grand slam-titler i sin karriere. Det er én mindre enn tidenes mestvinnende, australske Margaret Court, som var aktiv til siste del av 1970-tallet og har 24 titler.