Krise for Molde etter overtidstap

Kevin Kabran ble matchvinner fem minutter på overtid. Han fikk rom utenfor 16-meteren og banket ballen i mål.

– Det er utrolig. Det kjennes godt å komme inn og bidra til at vi vinner, sa Kabran til TV 2.

Kasper Høgh og et selvmål av Molde-forsvarer Benjamin Tiedemann sto for de to andre målene for Stabæk. I tillegg var keeper Isak Pettersson svært god.

– Det kjennes jævla bra. Det var ikke lett, og de hadde en hel del sjanser. Det er et veldig bra lag. Det var tøft, men på slutten greier vi å avgjøre det, sa Pettersson.

Stabæk klatret opp til en foreløpig femteplass med triumfen. De har tre poeng opp til serieleder Bodø/Glimt.

– Det er fantastisk. Vi var effektive og så har vi en kjempegod keeper, la Stabæk-trener Lars Bohinen til.

Nest sist

Magnus Grødem og Emil Breivik scoret målene for Molde. Den regjerende seriemesteren står stadig uten seier i årets sesong.

Molde ligger nest sist i Eliteserien med bare ett poeng etter fire kamper. Det er elendig uttelling for et lag som var ventet å kjempe om å forsvare ligatittelen fra sist sesong.

Bare fylkesnabo Aalesund kan vise til verre statistikk. De står med fire strake tap og har ikke scoret mål så langt denne sesongen.

Neste kamp skal nettopp lagene fra Møre og Romsdal møte hverandre. Det skjer i Molde onsdag.

Selvmål

Hjemmelaget måtte klare seg uten både kaptein Magnus Wolff Eikrem og spiss Veton Berisha i søndagens kamp. Eikrem er ute med suspensjon etter at han pådro seg rødt kort mot Lillestrøm, mens Berisha er skadet.

Kampen startet med et smell da Ola Brynhildsen snappet ballen og satte fart mot Stabæk-målet. Isak Pettersson reddet forsøket, men ballen spratt til Emil Breivik som fant Grødem. Han gjorde ingen feil og sendte vertene i ledelsen.

Etter kvarteret utlignet Høgh for gjestene. Dansken kom fri i bakrommet på pasning fra Mushaga Bakenga. Spissen lot ballen sprette to ganger før han bøyde den vakkert over Molde-keeper Jacob Karlstrøm og i mål.

Overtidsmål

Sju minutter senere var Stabæk i ledelsen ved hjelp av et selvmål av en uheldig Tiedemann. Sturla Ottesens innlegg gikk i brystet på Molde-forsvareren og i mål.

Etter en halvtime fikk Moldes Kristian Eriksen knottene til Herman Geelmuyden i skulderhøyde. Stabæk-spilleren fikk gult, og VAR omgjorde ikke på dommerens vurdering. Eriksen var krass i uttalelsene om bruken av videodømmingsverktøyet i pauseintervjuet.

Etter mye press fikk Molde utligningen ti minutter etter hvilen, da Breivik satte ballen i lengste hjørnet med en flott avslutning. Molde presset hardt for en scoring som ville gi sesongens første trepoenger, men Kabran og Stabæk ville det annerledes.