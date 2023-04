Pellegrino reddet Glimt etter Brann-show

Spissen fanget opp en andreball og styrte kontant inn utligningen. Et kvarter tidligere hadde Pellegrino også gjort 1-2-reduseringen.

Resultatet gjør at Brann mistet muligheten til å være à poeng med Glimt. Nordlendingene er på topp i Eliteserien med ti poeng etter fire runder.

Før pause ble de sjokket av en heftig Brann-offensiv. Etter et kvarter skjøt Niklas Wassberg inn 1-0 via hælen til Patrick Berg. I forkant greide ikke Glimt å klarere en corner.

Vertene samlet seg i ring etter baklengsmålet, men det kom ingen respons. Brann fortsatte å by på lekre detaljer og et strålende ettertrykk. Det var derfor ikke ufortjent da formsterke Bård Finne dunket inn 2-0 i lengste hjørne like før hvilen.

– For en første omgang av nyopprykkede Brann. De møter mektige Glimt på Aspmyra og har spilt ball i hatt med Kjetil Knutsens lag, sa TV 2s kommentator Øystein Alsaker etter scoringen.

Hevet seg

I pausen satte Glimt-profilen Ulrik Saltnes ord på det han hadde sett fra tribunen:

– En uvant dårlig prestasjon av oss. Samtidig vil jeg trekke fram Brann, som har vært bedre enn oss i alle de viktigste fasene av spillet. De er mer aggressive og samlet i toppresset, og de plager oss veldig mye. Det er litt alarmerende, sa han til TV 2.

Saltnes har mistet alle seriekampene hittil i år på grunn av en kuttskade i underarmen.

Etter sidebytte så han helt andre takter fra Glimt. Særlig viktig ble Hugo Vetlesen, som tok ordentlig tak på midtbanen. Han kom inn for en skadd Albert Grønbæk på tampen av første omgang.

Reddet på strek

Etter en snau time slapp gjestene så vidt med skrekken. Da stanget Svenn Crone unna en heading fra Odin Bjørtuft på målstreken.

I det 78. minutt lyktes det endelig for Glimt. Joel Mvuka la inn på tvers inne foran mål og fant Pellegrino, som plasserte ballen like under nettaket.

Begge lag spilte i midtuken bortekamper i cupen. Brann løste finalebillett mot Stabæk, mens Glimt røk ut mot Lillestrøm.

Allerede onsdag er det mer seriespill på lagene. Glimt tar da imot Odd, mens Brann skal ut i en klassiker borte mot Rosenborg.