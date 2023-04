Brighton slo brutalt tilbake i 6-0-seier

Brighton har fått ros fra mange hold for sitt sprudlende og nytenkende spill under Roberto De Zerbi. Repertoaret har neppe vært mer synlig enn i utklassingen av Wolverhampton.

Der bød vertene på det meste en fotballsupporter drømmer om: Lekre scoringer, leken offensiv og totaldominans. Vertene scoret seks ganger, men kunne gjort mange flere.

Etter seks minutter dro Deniz Undav i gang showet. Tyskeren har sittet mest på benken etter overgangen til England, men i sin tredje ligastart slo han til. Ikke lenge etterpå doblet Pascal Gross ledelsen etter en perfekt kontring.

Samme mann gjorde 3-0 på vakkert vis før halvtimen spilt. Han vippet ballen opp til seg selv og hamret den i krysset fra 25 meter. Så kom det en måldobbel fra Danny Welbeck. Veteranen brukte først hodet ved bakre stolpe før pause, mens han kort tid etter dunket inn 5-0 fra langt hold.

Tomålsscorer ville også Undav bli, og i det 66. minutt lyktes han med en vill avslutning. Angriperen snappet ballen og sendte en lobb over en helt feilplassert Wolves-keeper José Sá.

Storseieren kom etter en vond Brighton-uke. Sist helg tapte klubben FA-cupsemifinalen for Manchester United etter 0-0 og straffesparkkonkurranse, mens det i midtuken ble en uventet 1-3-smell borte mot nedrykkstruede Nottingham Forest.

Brighton ligger på 8.-plass med 52 poeng, men har spilt færre kamper enn sine nærmeste konkurrenter foran seg i racet om europacupspill.

Mye skal gå galt for at Wolverhampton forsvinner ut av Premier League, men faren er ikke helt over. De oransjekledde har åtte poeng ned til nedrykksstreken før søndagens oppgjør.