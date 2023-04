Motgang for Celine Borge på 2. runde i California

Etter ti spilte hull fredag er hun tre slag over par for dagen og ett over par totalt. Den antatte grensen for å få spille videre går mellom ett og to slag over par.

Borge fikk sin første bogey fredag på 3. hull, men etter åtte spilte hull var hun fortsatt bare ett slag over par og rundt 30.-plass totalt i turneringen. Ny bogey både på 9. og 10. hull sendte henne ned til delt 62.-plass.

Hun må prestere på de åtte siste hullene om hun skal få spille videre lørdag og søndag.

Linnea Johansson fra Sverige er i foreløpig ledelse, men hun er helt i starten av sin 2. runde. Hun er sju slag under par etter sin 64-runde torsdag.