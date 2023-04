Qatar-sjeik leverte rekordbud på Manchester United – Ratcliffe bød også før fristen

The Times og Daily Mail hevder å kjenne til størelsen på budet. 5 milliarder pund tilsvarer 67 milliarder kroner etter dagens kurs og vil gjøre United til den dyreste idrettsklubb noensinne.

Summen er fortsatt lavere enn de 6 milliarder pund den amerikanske Glazer-familien har ønsket. De har satt en budfrist fredag kveld klokka 23 norsk tid, og Sky Sports meldte at sjeik Jassims bud ble levert noen minutter før fristen.

Den britiske milliardæren Jim Ratcliffes selskap Ineos er også med i kampen om å bli ny United-eier, og Sky bekrefter at også hans bud ble levert fredag. Ifølge flere medier vil ta over drøyt 50 prosent av aksjene i klubbene og tilby Glazer-familien å beholde en eierandel på 20 prosent.

Rekordsummen for kjøp av en idrettsklubb er 6 milliarder dollar (tilsvarer 4,8 milliarder pund). Det er prisen som er avtalt for det forestående eierskiftet i NFL-laget Washington Commanders.

Sjeik Jassim har ifølge britiske medier gjort det klart at han har midler til både å kjøpe klubben og investere i den, gjennom spillerkjøp, infrastruktur og prosjekter i lokalmiljøet. En av grunnene til at Glazer-familien er upopulære eiere er at de har påført klubben stor gjeld.