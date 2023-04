Nytt sjokktap for Casper Ruud – ute av Madrid Masters etter tap for ukjent italiener

Det skiller 101 plasser på verdensrankingen mellom Ruud og Arnaldi, men den 22 år gamle italieneren herjet med nordmannen og vant 6-3, 6-4.

Mellom første og andre sett tapte Ruud 17 strake poeng. Italieneren måtte vinne to kvalifiseringskamper for å bli klar for turneringen. I første runde slo han Benoît Paire.

Verdensfirer Ruud var tredjeseedet i turneringen, og 2. runde ble den første – og siste – kampen i Madrid for ham.

Arnaldi er den nest lavest rangerte spilleren Ruud har tapt mot denne sesongen. Det har også blitt nederlag mot Taro Daniel (125), Cristian Garín (97) og Jan-Lennard Struff (100).

– Han stresser. Han rusher fram på nett og slår veldig nærme linjene. Han gjør mer enn jeg føler han må gjøre, sa Discoverys ekspert Dorthea Faa-Hviding mellom de to settene.

Arnaldi er nummer 105 på verdensrankingen. Han har kun spilt ni kamper på ATP-touren (tre seirer) og ser ut til å få sitt gjennombrudd i år. Italieneren vil være innenfor topp 100 for første gang i karrieren neste gang rankingen blir oppdatert.

Advarsel

I første sett kom Arnaldi best i gang og brøt Ruuds serve til 3-1, men nordmannen slo tilbake umiddelbart.

Ruud gjorde flere enkle feil fra nett, og i egen serve ble han brutt til 3-5 etter et langt game. Arnaldi holdt serven til 6-3 og gikk ut i hundre i sett nummer to.

Underveis i det første settet hamret Ruud en ball opp på tribunen og fikk en advarsel. Det er ikke ofte man ser nordmannen gjøre den slags.

Italieneren brøt Ruud blankt til 1-0, før han tok et nytt blankt game i egen serve. Ruud kom omsider i gang og holdt egen serve tre ganger, men italieneren slapp seg ikke ned.

Ruud klarte ikke å bryte Arnaldi tilbake, og italieneren kunne juble for 6-4 og sin største seier i karrieren.

Eneste lyspunkt

I fjor ble det exit for Ruud i Madrid i andre runde for Dusan Lajovic. I 2021 gikk det bedre hvor han tok seg helt til semifinalen.

Estoril Open i Portugal har så langt vært Ruuds eneste lyspunkt i en tøff sesong med mange tidligere nederlag. I turneringen fikk Ruud sin 10. seier på ATP-nivå. Alle de ti titlene er på ATP 250-nivå.

Turneringen i Madrid skiller seg fra de andre grusturneringene. Kampene spilles på omkring 650 meter over havet. Det gjør at ballen går raskere, og vekslingene blir ofte ikke like lange som i vanlige kamper andre steder. Det er ikke nødvendigvis en fordel for Ruud, som har blitt kjent for sin stabile forehand fra langt bak i banen.