Haaland herjet og slo ut håret – eksperter forbløffet over City

Erling Braut Haaland gjorde «alt» i nedsablingen av serieleder Arsenal, bortsett fra å score, men i overtiden slo jærbuen ut håret. Uten hårstrikk og med de flagrende, lyse lokkene fikk han omsider sitt mål etter mange forsøk.

Før det var Haaland nest sist på ballen to ganger da de Kevin De Bruyne scoret. Midtstopper John Stones sto for 2-0-målet. Med fire minutter igjen scoret midtstopper Rob Holding, som hadde sin fulle hyre med Haaland i store deler av kampen, men målet kom for sent.

Seieren over Arsenal gjør at London-klubben kun er to poeng foran Manchester City. Haaland og co. har to kamper til gode. Det betyr at Arsenal, som har toppet tabellen i lang tid, har gitt fra seg initiativet i tittelracet.

Kaptein Martin Ødegaard og Arsenal har kun tatt tre poeng på de fire siste kampene.

Manchester City har slått Arsenal 12 ganger på rad i serien.

– Vi spilte ikke fotballen vi pleier. Presset deres gjorde det vanskelig å få flyt i pasningsspillet, men viljen og effektiviteten gjorde at vi kunne ha scoret enda flere, sa Stones til BT Sport.

– Atmosfæren var utrolig i dag. Tilhengerne løftet oss fram. 50.000 mennesker som står og hopper gjør noe med motstanderne, sa De Bruyne til BBC.

Dominerende

Onsdag handlet det aller meste om Haaland og De Bruyne. Spesielt den første omgangen viste hvem som fortjente de tre poengene.

«Det er den mest dominerende førsteomgangen jeg kan huske i en kamp av denne størrelsen», skriver den britiske fotballjournalisten og -forfatteren Michael Cox på Twitter.

– Jeg synes han har vært enorm i denne førsteomgangen, men han mangler målet, sa Viaplays ekspertkommentator Nils Johan Semb.

City kunne ha ledet med mye mer enn 2-0 til pause.

«City med sesongens beste omgang i sesongens viktigste omgang», oppsummerte fotballekspert Lars Tjærnås.

– Overrasket og imponert

Haaland kom til seks avslutninger i kampen. Før sju minutter var spilt, assisterte han De Bruyne som løp seg fri og skjøt kontant ned i det høyre hjørnet for en utspilt Aaron Ramsdale, som utover i omgangen skulle få mye å gjøre.

Etter 25 minutter serverte Haaland igjen. De Bruyne fosset framover, men avslutningen fra god posisjon ble blokkert av Ben White.

Arsenal fikk det hett rundt ørene i den første omgangen.

– Jeg må si jeg er både overrasket og imponert samtidig. Overrasket over at forskjellen på lagene i første omgang har vært så stor i 45 minutter, sa Semb.

Etter 27 minutter fikk jærbuen sin første mulighet. Han danset mellom to Arsenal-forsvarere, men Ramsdale var på plass igjen. Etter 31 minutter hamret Haaland løs, men Ramsdale reddet avslutningen fra spiss vinkel.

Arsenal mønstret sitt første ordentlige angrep like etter, men Thomas Partey skjøt utenfor.

Haaland fikk nok en mulighet da han utfordret Gabriel, men igjen ble det en miss. Avslutningen strøk stolpen.

Serverte igjen

Med fem minutter igjen fikk Haaland sin største sjanse i omgangen da han ble spilt opp av Ilkay Gündogan på sju meter, men skuddet ble reddet av Ramsdale.

På overtid i omgangen scoret Stones og gjorde oppgaven vanskeligere for Arsenal og Ødegaard. Målet ble avvinket for offside, men etter en VAR-gjennomgang ble det godkjent.

Haaland serverte igjen til sin belgiske lagkompis. Nordmannen fant De Bruyne, som kontrollert trillet ballen i det lengste hjørnet. Med 3-0 og 35 minutter igjen av kampen var det kjørt for Arsenal.

Holding bredsidet inn et lite håp for Arsenal med fem minutter igjen, men det ble med håpet. Haaland sementerte seieren med sitt 4-1-mål på overtid, hans 33. Premier League-mål for sesongen.

Deler av den lille kritikken mot Haaland har vært at han ikke har vært nok involvert i spillet utenom scoringene. Det var han i stor grad mot ligaleder Arsenal. Han fikk sin sjette og sjuende målgivende pasning for sesongen.

Premier League-rekorden på 34 mål til Andy Cole (Newcastle, 1993/94) og Alan Shearer (Blackburn, 1994/95) står for fall i de sju resterende kampene.