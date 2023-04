Håndballgutta klare for EM – 33-23-seier over Slovakia

I praksis var Norge allerede klar for sluttspill, men laget trengte ett poeng til for å fjerne siste rest av teoretisk mulighet for kvalifiseringsforlis. Det var aldri særlig tvil om at Sander Sagosen og lagkameratene skulle greie den oppgaven.

Avslutningen av kvalifiseringen denne uka handler mest om å sikre gruppeseieren som vil gi gunstigere seeding når sluttspillgruppene skal trekkes. Seier over Finland i Gjøvik søndag vil ordne det. Norge er foran Serbia på innbyrdes oppgjør etter knepent bortetap og overlegen hjemmeseier i mars.

Rykket fra

Norge lå aldri under i bortekampen mot Slovakia, men brukte litt tid på å riste av seg hjemmelaget for godt. Godt målvaktspill av Marian Zernovic bidro til det.

Det så ut til å være gjort da Norge tidlig gikk fra 2-2 til ledelse 6-2, men vertene bet seg fast og var på det beste ett og to mål bak før Norge dro fra inn mot pause. Halvveis sto det 17-12 til Norge etter fire mål hver av Sagosen og en treffsikker Alexander Blonz.

Etter pause doblet Norge raskt ledelsen slik at den var tosifret på 22-12. Norge scoret omgangens seks første mål og punkterte kampen for godt.

Foten av gassen

Det norske laget tok foten litt av gassen, og landslagssjef Jonas Wille benyttet også anledningen til å fordele spilletid i sluttfasen og slippe til reserver.

Blonz ble norsk toppscorer med seks mål, mens Sagosen stoppet på fem. August Pedersen fikk sin debut onsdag, men tegnet seg ikke på scoringslista. Det kan han rette på når Norge avslutter kvalifiseringen i Gjøvik Fjellhall søndag.

EM-sluttspillet neste år avvikles i tiden 10. til 28. januar i seks tyske byer. Det blir åpningskamp i fotballarenaen i Düsseldorf, gruppespill i Berlin, Mannheim og München (to grupper hver), hovedrunde i Köln og Hamburg, mens semifinaler og finale er i Köln.