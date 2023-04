– Regelen er uforandret. Så får man diskutere særlige omstendigheter i hvert enkelt tilfelle, sier Dyrhaug til NTB.

Regelen det dreier seg om, er regel 205.2 i reglementet til Norges Skiforbund (NSF):

«Løpere som har avslått et tilbud om å delta på NSFs landslag, skal ikke tas ut av NSF til å representere NSF i konkurranser i den sesongen tilbudet om landslagsplass gjelder, med mindre det foreligger særlige omstendigheter.»

Dyrhaug understreket at man får gå om man er god nok.

– Landslagsmodellen i skiforbundet har vært og er en suksess for alle grener. Den står uforandret, sier hun.

Regner med dialog

Styret i NSF har diskutert regelen tirsdag. Den står seg, og i Klæbos tilfelle er det formuleringen «særlige omstendigheter» som gjør at det åpner seg for 26-åringen.

– Vi har diskutert avtalen på prinsipielt grunnlag, men vi regner med at ledelsen setter seg ned med Johannes så fort som mulig og finner en dialog, sier Dyrhaug.

Regelverket har i teorien vært klar på at du ikke kan takke nei til landslagsplass og samtidig konkurrere for Norge i verdenscupen. I praksis har det likevel vist seg at det ikke er så enkelt. Blant annet fikk Petter Northug i sin tid gå verdenscup for Norge selv om han hadde frasagt seg landslagsplassen.

Det har vært kjent en stund at temaet skulle opp på tirsdagens styremøte etter initiativ fra langrennsdelen i skiforbundet.

Tematikken ble ytterligere aktualisert etter at det i helgen ble kjent at Klæbo takket nei til å bli en del av neste sesongs langrennslandslag.

– Ville ha tatt opp en plass

Som vinner av verdenscupen denne sesongen har Klæbo uansett friplass fram til jul.

Søndag uttalte Klæbo at han uansett ikke kom til å delta på de fleste av landslagssamlingene foran kommende sesong grunnet satsing på høydetrening.

– Det betyr at jeg ville ha tatt opp en plass på landslaget uten å være særlig mye til stede. Sånn sett er det også best at jeg har sagt fra meg plassen på landslaget, sa Klæbo.

Også Astrid Øyre Slind og Kristine Stavås Skistad har takket nei til en landslagsplass kommende sesong.