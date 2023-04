Bonsaksen ferdig på landslaget: – Utrolig stolt

– Jeg må vel innse at det er en tid for alt. Det er litt rart og vemodig, sier Bonsaksen til TV 2.

Bonsaksen startet karrieren i Vålerenga og har i flere år vært en av Norges beste backer og har spilt for klubber i både Sverige og Finland. Foran sist sesong gjorde han comeback i norsk hockey og signerte da for Frisk Asker.

Han fikk sin landslagsdebut for 15 år siden, men nå er det stopp for 36-åringen med 85 landskamper.

– Jeg har vært utrolig stolt over å kunne representere landet mitt. Det har vært jævlig kult og ekstremt moro. Nå føles det rart å skulle si at jeg ikke skal spille på landslaget igjen. Personlig har det vært stort, fortsetter han.

Bonsaksen sier at han pådro seg en skade underveis i sesongen, og at det er en faktor til at han har sagt nei til VM i mai.

– Det er en helhetsvurdering. I november fikk jeg et skudd på meg som gjorde at en beinsplint løsnet i ankelen. Da var tanken at om ikke den festet seg som den skulle, så ble det operasjon. Nå ser det ut til at det likevel ikke blir en operasjon, men jeg må holde det litt rolig for at det skal bli helt bra, sier han.