Stjernesmell da utvisningene felte Mats Zuccarello og Minnesota Wild i Stanley cup-sluttspillet

Dermed har gamleklubben til nordmannen utlignet til 2–2 i kamper i den første sluttspillsrunden som spilles best av sju kamper.

Etter en målløs første periode fikk Zuccarellos rekkekamerat Kirill Kasparov en kjempemulighet tidlig i den andre perioden. Russeren kom alene mot Stars-keeper Jake Oettinger, men klarte ikke å overliste bortelagets keeper.

Minutter senere fikk gjestene spille i overtall etter en utvisning til Wild. Tyler Seguin lirket pucken inn bak svenske Filip Gustavsson i Wild-målet, og bortelaget tok ledelsen før den siste perioden.

Da Jevgenij Dadonov økte ledelsen etter bare tre minutter spilt i siste perioden, så det mørkt ut for Wild, men med 14 minutter igjen å spille sendte Zuccarello en tversoverpasning gjennom lufta til John Klingberg som satte inn reduseringen. Dermed var håpet igjen tent for det grønnkledde hjemmepublikummet i St. Paul.

Med rett i underkant av fire minutter igjen å spille måtte hjemmelaget igjen spille med én mann mindre da Ryan Hartman ble utvist for dårlig oppførsel. Nok en gang utnyttet gjestene overtallet og Frederick Gaudreau økte ledelsen med 3 minutter og 31 sekunder igjen å spille.

Wild tok ut keeperen, kastet alle spillerne i angrep og fikk i tillegg muligheten til å spille seks mot fire, da Stars måtte ta en utvisning. Frederick Gaudreau fikk redusert for Wild, men det var for sent og bortelaget vant kampen.

Neste kamp i sluttspillserien mellom de to lagene spilles natt til onsdag i Dallas.