Wolff Eikrem utvist i ny Molde-smell – Adams matchvinner for LSK

Fjorårets seriemester hadde kun samlet ett poeng på sine to første seriekamper. Dermed jaktet moldenserne sin første trepoenger på Åråsen, men det ble ingen opptur for gjestene.

Kristoffer Tønnessen og Akor Adams scoret LSK-målene og dermed var Emil Breiviks fulltreffer til ingen nytte.

– Den satt langt inne. Det var kaos, og vi gjorde egentlig alt vi ikke ble enig om å gjøre i pausen, sa Gjermund Åsen til TV 2 etter kampen.

– Jeg synes vi ikke leverer all verdens i dag. Molde får altfor mye trøkk på oss med ti mann. Vi håndterte det dårlig, og egentlig er vi heldige at vi ikke blir straffet av dem, sa LSKs midtbanemann Vebjørn Hoff til TV 2 etter kampen.

Tidlig scoring

Molde ligger dermed på 15.-plass og har kun Aalesund bak seg på tabellen. Lillestrøm ligger på 4.-plass med seks poeng.

– Det er selvfølgelig aldri godt nok for Molde med ett poeng etter tre kamper, sa Molde-trener Erling Moe til TV 2.

Forrige sesong var blåtrøyene ubeseiret på bortebane, mens det har blitt to strake bortetap i årets sesongstart.

Allerede etter fem minutter gikk LSK opp i ledelsen da Tønnessen steg til værs og stanget ballen i mål.

Ti minutter før hvilen utlignet Emil Breivik for gjestene. Det tok likevel bare to minutter før Adams sendte Lillestrøm tilbake i føringen. Lars Ranger prikket inn et innlegg, som Adams satte i mål.

Rødt kort

Rett etterpå traff Magnus Wolff Eikrem leggen til Åsen i et forsøk på å nå ballen. Dommer Ola Hobber Nilsen delte først ut et gult kort, men etter en VAR-sjekk ble avgjørelsen omgjort til rødt kort.

– Jeg får ett dårlig touch og snur meg. Jeg så ham ikke komme, sa Wolff Eikrem etter kampen.

– Han traff meg ganske bra, men jeg er heldigvis ikke noe dommer så det er opptil dommeren å avgjøre, sa Åsen til TV 2 om avgjørelsen.

Dermed måtte Molde spille drøyt 50 minutter med ti mann. Til tross for flere brukbare sjanser klarte ikke Molde å finne veien til nettmaskene flere ganger.