Sandefjord var sekunder unna kjempeoverraskelse mot RBK: – Horribelt!

Rosenborgs 1-1-scoring kom fire minutter på overtid. Den var fortjent. Hjemmelaget var det klart beste laget etter pause.

Kun én gang hadde Sandefjord vunnet på Lerkendal. Det skjedde i cupen i 2006 da Sandefjord vant 5-2. Bare én gang hadde de fått med seg poeng i Eliteserien. Det skjedde i 1-1-kampen i 2007. I 2023 ble det et nytt poeng.

Sandefjord sjokkerte vertene etter et bra angrep i det 32. minutt i kanskje det første skikkelige angrepet hittil i kampen. Målet kom ved Fredric Bikoros venstrebein etter forarbeid av Alexander Ruud Tveter.

Bikaros startet sin første kamp for sesongen og scoret laget første mål i årets Eliteserien.

Rødt kort?

Det var en rotete første omgang på Lerkendal. Med unntak av målet var det ingen store sjanser, og ingen av lagene maktet å etablere noe spill. Det florerte av feilpasninger, og Rosenborg ble buet inn til pause av deler av publikum etter at de ikke hadde prestert å spille seg til en eneste stor målsjanse. Det hører med til sjeldenheten i egen storstue.

– De siste 25 til 30 minuttene var horrible, sa RBKs Carlos Holse til TV 2 i pauseintervjuet.

I pausen og etter kampen snakket mange om en situasjon rett før halvtid der RBKs Markus Henriksen fikk Sandefjord-spiller Filip Ottossons knotter i fjeset i en duell. Situasjonen endte med gult kort til Ottosson.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mente situasjonen kvalifiserte til rødt kort og henviste til at Haugesunds Kevin Krygård fikk marsjordre for en temmelig lik situasjon i kampen mot Stabæk.

«Hva i all verden er det de holder på med? Se situasjonen i Bærum og så den i Trondheim. Det bør være rødt kort begge steder, men det blir kun delt ut rødt kort av Marius Lien (dommer) i Stabæk-FKH. Hvordan Sandefjord er fulltallige inn til pause forstår jeg null og niks av», skrev Mathisen på Twitter.

Godkjent

Rosenborg presset hardt i de første minuttene av 2. omgang, men mål ble det ikke før helt på tampen. Da dukket dansken Holse opp og sikret det ene poeng.

Kjetil Rekdals Rosenborg hadde fått en godkjent start på sesongen med seier mot Viking og uavgjort mot Molde borte. Det til tross for at de på ingen måte hadde imponert. En ny uavgjort gjør at Rosenborg fortsatt er ubeseiret i årets serie, men de må ta grep om de ønsker å være et topplag.

Alle ser at laget sliter med å finne et nivå som gjør dem til en fryktet motstander.

Sandefjord sto med ett poeng etter to kamper, og med ett ny poeng doblet de poengfangsten hittil i sesongen.