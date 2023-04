Newcastle moste Tottenham etter magisk start

Målfesten startet umiddelbart på St. James Park.

Det var bare spilt ett minutt og to sekunder da Newcastle gikk opp i ledelsen 1-0. Tottenham-keeper Hugo Lloris måtte gi en retur på det godt plasserte skuddet fra Joelinton, og Jacob Murphy var våken og satte returen rett i kassa fra skrått hold.

Fire minutter senere kom nummer to da Joelinton rundet Lloris og satte inn 2-0, og det var bare spilt litt i overkant av åtte minutter da Newcastle puttet sitt tredje mål for kampen. Det kom på et distanseskudd av Murphy i langhjørnet fra nærmere 25 meter.

Det stoppet ikke der. Svensken Alexander Isak løp fra alt og alle etter en glimrende gjennombruddspasning fra Joe Willock, og han satte inn nummer fire med en klinisk og velrettet avslutning helt alene med Hugo Lloris. Drøye minuttet senere satt den igjen for Isak. Denne gangen banket han inn ballen fra skrått hold etter et flott angrep der Sean Longstaff var nest sist på ballen.

5-0 etter 21 spilte minutter hører med til sjeldenhetene i internasjonal toppfotball.

Klatret

Fire minutter etter pause ville også Tottenham være med. Laget ville vise at de ikke var gått helt i oppløsning. Et langt raid av Harry Kane endte med at han sendte ballen i det lengste hjørnet og forbi Newcastles keeper Lukasz Fabianski.

Et vasktekte spissmål av Kane etter flott oppspill av danske Pierre-Emilie Højbjerg.

Callum Wilson trillet inn 6-1 fra kort hold i det 67. minutt, minuttet etter at han ble byttet inn.

Newcastle klatret forbi Manchester United og plasserte seg på 3.-plass med bedre målforskjell enn United etter de tre poengene mot Tottenham. Riktignok har de én kamp mer spilt enn United. Newcastle er den klubben i Premier League med færrest baklengsmål denne sesongen (25).

Tottenham holder fortsatt 5.-plassen med seks poeng mindre og to kamper flere spilt enn Newcastle.

Steg

West Ham tok seg et godt stykke unna den verste nedrykkssstreken etter 4-0-seier borte mot Bournemouth. Var dette resultatet som definitivt sikret dem retten til spill i neste års Premier League?

Michail Antonio stanget West Ham i 1-0-ledelse rett før det var spilt fem minutter. Han headet corneren fra Aaron Cresswell i mål fra en og en halv meters hold. 12 minutter var gått da bortelaget doblet. Scoringen kom ved gode Lucas Paquetá, og også denne gangen var det en heading som gjorde utslaget. Rett før pause puttet Declan Rice til 3-0. Nok en gang kom målet etter dødball.

4-0.målet kvarteret før full tid var i en egen klasse av innbytter Pablo Fornals. Han scoret på blanding av et skorpionspark og med hælen. Maxwel Cornet scoret ett til helt på tampen, men VAR bøe kobley og målet ble annullert for offside.

West Hams seier tok dem forbi Bournemouth på tabellen og plasserte London-klubben på 13.-plass.