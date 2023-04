Spilleren det dreier seg om, skal ha spilt både internasjonalt, i Allsvenskan og for det svenske landslaget.

– En mann er pågrepet og mistenkt for mishandling av normalgraden (strafferamme på to års fengsel), én gang lørdag og én gang i desember. Den mistenkte forbrytelsen fant sted på et hotell, opplyser Annika Collin fra påtalemyndighetens pressetjeneste til Aftonbladet.

Begge de to tilfellene av mistenkt mishandling skal ha funnet sted på det samme hotellet i Stockholm sentrum, ifølge avisen.