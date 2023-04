Det opplyser Lyn-løperen via Instagram. Holund har vært landslagsløper i åtte sesonger.

Hans kanskje mest imponerende seier var femmilsgullet i VM i Seefeld i 2019. Totalt ble det åtte OL- og VM-medaljer på Holund, fem av dem individuelle.

– Det ble åtte år på landslaget, 145 verdenscupstarter, åtte medaljer fra VM og OL, og ikke minst utallige gode minner og opplevelser fra samlinger og skirenn jeg ikke ville vært foruten. Og selv om jeg nå legger opp som toppidrettsutøver, så vil langrenn alltid være min store lidenskap, skriver Holund.

Han forklarer at tidspunktet er riktig ettersom han har to små barn og mange prosjekter på si. Holund vil slippe til andre, sultne utøvere som fortsatt kan legge ned jobben som kreves for å kjempe om VM-medaljer på hjemmebane i 2025, skriver han.

34-åringen takker samtidig lagkamerater, trenere, støttespillere, skimiljøet i Lyn, smørere, familie og samboer.

Norges Skiforbund offentliggjør sine landslag for neste sesong mandag. Der kommer et nytt navn til å ta Holunds plass.