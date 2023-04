Koanda tok tre EM-gull i vektløfting

Koanda løftet 117 kilo i rykk og 155 kilo i støt. Det holdt til gull i begge øvelsene samt sammenlagt. Hun tok dermed gulltrippelen for annet år på rad i EM, mens hun i 2021 tok bronse i støt.

Med seieren i Armenia fulgte hun opp på perfekt vis etter seier i 87-kilosklassen i VM i colombianske Bogota før jul. Da vant hun også både rykk, støt og sammenlagt.

Etter gullene i Colombia var hun rørt etter å ha slitt med skader i oppkjøringen.

– For ikke lenge siden visste jeg ikke engang at jeg ville være i stand til å konkurrere, og nå står jeg her med tre gullmedaljer. Det er en drøm som kommer til virkelighet, sa Koanda da.

24-åringen var dessuten nominert til årets kvinnelige utøver i Norge for 2022 på Idrettsgallaen i januar.